Un ottimo Cerignola esce indenne dal Vigorito di Benevento fermando sull’1-1 la squadra di Auteri. Gialloblu sfortunati nel finale con Malcore che non trova per poco la rete del vantaggio e con Vuthaj che colpisce la traversa. Ma diverse sono state le occasioni da gol per la squadra di Tisci che torna a casa con un pizzico di rammarico.

Sanniti in vantaggio nel primo tempo con Capellini: cross da sinistra direttamente da calcio piazzato di Ciano con Capellini che di testa batte Barosi. Il Cerignola trova subito la reazione e prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio che arriva nella ripresa con Capomaggio: punizione potente di Malcore, Paleari respinge centralmente e l’argentino si tuffa sul pallone di testa, superando il portiere. Pareggio strameritato.