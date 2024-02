Il Consiglio dei ministri “ha espresso il parere favorevole, con valore di valutazione di impatto ambientale (Via), in merito ai progetti relativi alla realizzazione” di quattro “impianti per la valorizzazione di energie rinnovabili, localizzati nel territorio della Regione Puglia”. Come riferisce il comunicato finale di Palazzo Chigi, si tratta di: un “impianto eolico composto da 7 aerogeneratori, denominato ‘Parco Eolico Bosco 42 MW’ e opere di connessione, ricadente nei territori dei comuni di Brindisi, Mesagne e Cellino San Marco (Brindisi)”, con società proponente EN. IT. s.r.l; un “impianto eolico composto da 15 aerogeneratori, ricadente nei comuni di Avetrana (Taranto), con opere accessorie ricadenti nei comuni di Erchie e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi”, con società proponente Avetrana Energia s.r.l.; un “parco eolico denominato ‘Eolico Brindisi Santa Teresa’ e opere di connessione necessarie alla connessione elettrica con la RTN nel territorio comunale di Brindisi”, con società proponente Tozzi Green S.p.a.; di un “impianto eolico composto da 10 aerogeneratori dell’altezza di 180 m, della potenza nominale di 5,6 MW ciascuno, con una potenza totale di 56 MW da realizzarsi” in provincia di Foggia nei comuni di Orta Nova, Ordona e Stornara, in località Posta delle Canne e Mascitelli, con opere di connessione nel comune di Stornara, e con proponente Posta delle Canne s.r.l.“.

Il Consiglio dei ministri, inoltre, riferisce la nota, ha deliberato il parere contrario, esprimendo giudizio negativo di compatibilità ambientale, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato ‘Poggio Imperiale 01’, con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN, nei comuni di Poggio Imperiale, Apricena e San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, con proponente Whisol – E Sviluppo S.r.l. (Ansa)