La protesta degli agricoltori non si ferma. A Foggia come nel resto d’Italia si invoca aiuto, soprattutto alla politica. Cosa dicono i nostri parlamentari di area governativa? “Non stiamo fermi – spiega Giandiego Gatta, rappresentante della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati -, abbiamo ascoltato i vari rappresentanti dei comitati spontanei e abbiamo incontrato il prefetto di Foggia con il quale stiamo cercando soluzioni. Abbiamo istituito un tavolo tecnico per capire con quali dinamiche potersi muovere per tutelare le ragioni sacrosante dei nostri agricoltori. Lo stesso ministro Lollobrigida ha espresso solidarietà e vicinanza, attivando tutti i meccanismi possibili per aiutare questa gente. Anche se poi è l’Europa che sta determinando questi problemi”.

Anche Giandonato Lasalandra, parlamentare di Fratelli d’Italia è intervenuto sulla questione. “Il ministro Lollobrigida si è già confrontato con gli agricoltori, ribadendo che questa è una protesta verso l’Unione Europea che vuole attuare una PAC che penalizza pesantemente l’agricoltura di tutta Europa, non solo dell’Italia. Il vero problema di questa Unione Europea è che sostiene la sostenibilità ambientale dimenticandosi che in agricoltura bisogna creare anche una sostenibilità economica”.