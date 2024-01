Tre gol di D’Andrea e uno di Malcore ribaltano il Crotone che nel primo tempo era in vantaggio per 2-0. Partita dalle mille emozioni con i calabresi calati vistosamente nella ripresa e schiacciati da un Cerignola trasformato dalle sostituzioni di Tisci. Crotone che fallisce il sorpasso sull’Avellino e Cerignola che consolida la sua posizione playoff. Nel finale espulso il tecnico rossoblu Zauli.Tisci è costretto ancora una volta ad inventarsi la difesa e ripropone Capomaggio al centro della difesa in coppia con Gonnelli, mentre a supporto di Malcore in attacco Leonetti e D’Andrea. Gialloblu subito pericolosi con Tascone, D’Andrea e Ruggiero, poi sarà solo Crotone che passa in vantaggio al 26’ con una sfortunata autorete di Gonnelli che nel tentativo di anticipare Tumminello manda la palla alle spalle di Krapikas.

Con Tribuzzi in grande spolvero i calabresi continuano ad attaccare e al 40’ raddoppiano con un bel colpo di testa di D’Ursi. Grande inizio di ripresa del Cerignola che dopo 2 minuti con D’Andrea scheggia la traversa. Tisci inserisce Russo e Sainz Maza e la manovra cerignolana migliora con i gialloblu che chiudono nella propria metà campo il Crotone che bada difendere il doppio vantaggio. Cerignola decisamente meglio rispetto al primo tempo e con Malcore al 21’ riapre la partita: lancio in verticale di Bianco per Malcore che scappa ad Altobelli e con un pallonetto scavalca Dini firmando il suo undicesimo centro stagionale. Calabresi in affanno e pugliesi vicini al pareggio con D’Andrea; palla a fil di pala. La rimonta arriva alla mezzora con D’Andrea che la ribalta al 90’ grazie ad un altra giocata straordinaria dello spagnolo Sainz Maza. Lo stesso D’Andrea, migliore in campo insieme a Sainz Maza, sigla il definitivo 4-2 al 95’.