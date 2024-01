Questa mattina l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Foggia, Simona Mendolicchio, ha incontrato esponenti del direttivo del Forum Terzo Settore locale e provinciale (Antonio Anzivino, Antonio Soldo, Michelangelo Rubino) e del CSV (Roberto Lavanna e Carlo Rubino). Presente anche l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, il confronto è avvenuto sulle opportunità offerte dalla progettazione e programmazione in questo delicato ambito realizzate in compartecipazione e sinergia tra pubblico e privato sociale, con un canale di collegamento tra le istituzioni e le realtà operanti con riconosciuta esperienza, professionalità e capacità.

Su quanto si è fatto finora e su quanto bisognerà cercare di fare per le persone meno fortunate e per le famiglie più bisognose, per garantire risposte alle numerose problematiche cercando di prevenire possibili emergenze. Sull’opportunità e sulla volontà di recuperare e riconvertire per scopi e finalità sociali strutture comunali attualmente in disuso, in particolare nelle borgate e nelle periferie, per stimolare e favorire il sempre maggiore coinvolgimento e la partecipazione ancora più rilevante di un mondo, quello del volontariato, che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra comunità.

“È soltanto il primo di una serie di incontri che ho programmato con le realtà che operano nel Terzo Settore perché l’amministrazione vuole costantemente confrontarsi con gli altri enti ed attori istituzionali, Regione Puglia in primis, ma anche e soprattutto con quanti attraverso il loro impegno quotidiano, la loro generosità e umanità suppliscono a carenze e ritardi e garantiscono servizi, assistenza, sostegno a persone che versano in una situazione di grave disagio e sofferenza”, spiega l’assessora Mendolicchio.

“Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Foggia è stato approvato il 19 ottobre dello scorso anno e rappresenta uno strumento fondamentale, anche per la dotazione finanziaria, per consolidare o avviare una lunga serie di interventi e azioni. La Regione Puglia sosterrà convintamente l’amministrazione comunale in uno sforzo di rinascita e riscatto che non può più attendere, e anche per il pieno e corretto impiego delle risorse pubbliche. La presenza di donne come la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora Simona Mendolicchio unite da analoghe sensibilità e volontà renderà più facile e costruttiva la nostra collaborazione” sottolinea l’assessora regionale Rosa Barone.