La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per tutta la giornata di sabato 20 gennaio su tutta la provincia di Foggia, con possibili nevicate anche a quote relativamente basse. Il bollettino meteo prevede nevicate consistenti a partire dall’alba di sabato sulle località dei Monti Dauni con quota neve sui 500-600 metri. E sempre secondo il meteo è previsto un sensibile abbassamento delle temperature, anche di 10-15 gradi rispetto ad oggi. I sindaci invitano i cittadini ad assumere un comportamento responsabile. Dalla protezione civile di Monteleone di Puglia, il comune più alto della Puglia, invitano la cittadinanza ad utilizzare i mezzi privati solo se strettamente necessario così da lasciare libere le strade per l’intervento dei mezzi spargisale / dei mezzi spazzaneve e garantire un proficuo l’espletamento del servizio.

Si invita altresì la cittadinanza a non parcheggiare in prossimità degli incroci, all’ingresso delle civili abitazioni e nelle stradine di piccole dimensioni.

Per chi fosse obbligato a mettersi in viaggio si ricorda che è in vigore un’ordinanza dell’amministrazione provinciale di Foggia (n. 41 del 13/11/2023), che dispone che su tutte le strade del territorio provinciale è fatto divieto di circolare agli autoveicoli non muniti di pneumatici invernali, privi di catene da neve montate omologate ed idonee all’utilizzo.

Per quanto riguarda la possibile chiusura eventuale delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Monteleone di Puglia, una decisione sarà presa nella mattinata di sabato 20 gennaio. Il sindaco di Panni ha invece già ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Situazione analoga prevista sul Gargano con freddo e neve a quote collinari. Anche lungo la costa adriatica previsto blizzard di neve e venti gelidi. Domenica torna il sole ma farà freddo. Prossima settimana torna l’anticiclone africano con temperature che torneranno su valori decisamente sopra le medie del periodo.