Un altro decesso tra i senzatetto foggiani. Dopo il dramma di Modesto, nelle scorse ore è stato trovato senza vita Daniel, morto in via Gioberti. L’uomo, di nazionalità polacca, è stato trovato da un passante – lo riporta gazzetta del mezzogiorno – riverso in uno spazio verde a ridosso della strada. Immediato l’allarme lanciato al 118 e alla polizia, giunta sul posto con la scientifica.

Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Daniel, a quanto si è appreso, sostava spesso in quelle zone; più di una volta avrebbe rifiutato il ricovero in strutture dedicate.