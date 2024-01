“L’urologo è il miglior amico dell’uomo, non il cane”. Il conduttore del noto programma radiofonico di Radio24, “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani, ha affrontato con il suo stile un tema di cui si sta parlando sempre con maggiore frequenza: i problemi di disfunzione erettile. Con il professor Carlo Bettocchi, direttore della struttura di “Andrologia e chirurgia ricostruttiva dei genitali esterni” del Policlinico “Riuniti” di Foggia, il giornalista ha avuto uno scambio di battute durante un evento pubblico.

“Cruciani ha detto tante cose giuste oggi – ha spiegato l’urologo – però c’è un problema, noi diamo farmaci non solo per guarire ma, a volte, anche per potenziare l’effetto pubico, però a volte non funziona, quindi si parla di protesi…”.

“Spesso la protesi è fondamentale – ha risposto Cruciani -, quando non si riesce a sopperire in altri modi, con la natura o con i farmaci, c’è la protesi. Dunque, serve una maggiore facilità nel consentire a chi ha bisogno l’impianto della protesi”.