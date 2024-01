I carabinieri della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di tre persone – originarie della provincia – che lo scorso 2 ottobre avrebbero perpetrato un furto presso cabine della società Enel.

Quel giorno i militari dell’Arma, in seguito all’attivazione di allarme di furto in atto presso cabine Enel dislocate nei comuni di Lesina e Poggio Imperiale, hanno tempestivamente attivato un dispositivo di ricerca degli autori dell’attività delittuosa con l’impiego delle pattuglie di servizio in zona. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare, presso un distributore di carburanti, i tre indagati – tutti dipendenti di una ditta preposta alla costruzione e manutenzione degli impianti derubati – a bordo di un furgone cassonato, su cui sono state rinvenute, nel corso di una perquisizione, oltre 10 batterie provento di furto, alcune delle quali asportate poco prima presso le cabine ubicate nei citati centri.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.