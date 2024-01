Monti Dauni da alcuni giorni senza rete mobile della telefonia. E non è la prima volta, con forti disagi a chi vive e lavora nei piccoli comuni del Foggiano. Da Bovino a Orsara, da Faeto a Rocchetta S. Antonio a Alberona dove il sindaco, Leonardo De Mattheis, stanco delle continue prese in giro, ha scritto ai vari gestori per evidenziare le criticità.

“Mi vedo costretto a dover sollecitare nuovamente il ripristino, la funzionalità e il miglioramento risolutivo del servizio della rete internet presso il mio Comune. Si verificano, infatti, continue pressoché giornaliere interruzioni del servizio che stanno provocando seri danni all’Ente, alle ditte presenti sul territorio e ai comuni cittadini. Ho potuto personalmente verificare che i tralicci sui quali corrono i cavi, nel tratto della Strada Provinciale n. 130 che da Lucera conduce ad Alberona, versano in condizioni a dir poco allucinanti: tralicci inclinati, cavi penzolanti, cavi infilati nei terreni circostanti, cavi riparati alla meglio contenuti in scatole di plastica tipo ‘pronto soccorso’ abbandonate a terra, cavi che corrono su guard-rail stradali fissati con nastro adesivo nero e altre analoghe paradossalità”.