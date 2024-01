Il nome era nell’aria da giorni. Da oggi Tommaso Coletti è a tutti gli effetti un tesserato del Foggia. Già domani nel derby con il Taranto (ore 16,15) sarà lui, nel ruolo di allenatore in seconda (prende il posto di Antognozzi) a guidare la squadra dalla panchina. A volere l’ex forte centrocampista rossonero è stato Antonio Vacca. Insieme cercheranno di dare la svolta alla squadra e al campionato. Oggi la sua prima conferenza stampa.

“Foggia è Foggia, sapete bene quanto è importante questa piazza per me. È una occasione unica, ringrazio Vacca per avermi voluto nello staff e ovviamente la società che ha creduto in me. Ho trovato un bel gruppo, predisposto al lavoro. Domani partita difficile, ma mai arrendersi prima. Lotteremo fino all’ultimo secondo”.