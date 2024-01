Dal febbraio dello scorso anno l’edicola era stata smantellata ma solo parzialmente, e la sola saracinesca con la base rimaste intatte erano diventate una sorta di monumento al degrado e all’incuria. In viale Giuseppe Di Vittorio, un’arteria cittadina ad altissima densità di traffico, vicino a plessi scolastici e a contenitori culturali importanti come il Museo di storia naturale e la Biblioteca Magna Capitana.

La “rivoluzione della normalità” che la nuova amministrazione comunale intende perseguire con determinazione e ostinazione ha portato a ripetute sollecitazioni all’ex concessionario, che hanno determinato questa mattina un’azione congiunta per la rimozione di quel che restava della struttura, seguita in prima persona dall’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo. Una squadra della Polizia Municipale ha provveduto alla messa in sicurezza e al transennamento dell’area, in attesa dell’arrivo di operatori dell’Amiu (erano state interessate direttamente le assessore Lucia Aprile e Daniela Patano) per la pulizia e bonifica dell’area circostante. L’ultimo intervento sarà quello dell’assessore a Urbanistica e Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, per la riqualificazione.

“Ai grandi proclami ho sempre preferito le azioni concrete e tempestive, nella consapevolezza della loro necessità per la rinascita di Foggia, giorno dopo giorno, e dell’importanza del coinvolgimento e della collaborazione dei cittadini. Oggi non solo abbiamo mantenuto un impegno assunto con loro e restituito decoro e sicurezza a un’area di grande traffico e visibilità, ma abbiamo mostrato come sia possibile cambiare realtà e mentalità che non sono immutabili, lavorando all’unisono per un obiettivo comune: l’interesse collettivo” spiega la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Ringraziamo l’ex concessionario per la sensibilità mostrata nel recepire le nostre preoccupazioni e richieste, i tecnici e gli operai che oggi hanno dato prova di efficienza e professionalità provvedendo alla rimozione della struttura, la Polizia Municipale e la collega di giunta Lucia Aprile per la tempestività della loro collaborazione. Confidiamo nelle valutazioni dell’assessore a Urbanistica e Lavori Pubblici per restituire all’area interessata bellezza e piena agibilità” le parole dell’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo.