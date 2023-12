Aggiudicato da Anas l’appalto denominato “S.S. 89 Garganica – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. – 4° Stralcio – S.S. 693 SVV del Gargano – S.S. 89 Garganica – Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste” per un importo offerto per lavori e servizi di € 246.193.334,71, cui aggiungere € 10.695.211,65 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.

“Questo intervento è strategico per lo sviluppo di un territorio dalle tante bellezze e potenzialità – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano -. Oltre a migliorare l’accessibilità ai centri abitati e alle aree turistiche della zona, riducendo i tempi di percorrenza, e a garantire maggiore sicurezza stradale, questa nuova infrastruttura potrà aiutare a contrastare lo spopolamento del territorio, perché migliori collegamenti significano maggiori servizi e maggiore attrattività anche economica. Il tutto preservando il prezioso ambiente naturale del Gargano”.

“In due anni siamo riusciti a vedere aggiudicati i lavori di una grande opera di rilevanza nazionale, un’infrastruttura che centra l’obiettivo storico di una migliore accessibilità al Gargano per i residenti che si spostano giornalmente per lavoro, studio o per curarsi e per i tanti italiani e stranieri che entrano in Puglia dal casello autostradale di Lesina-Poggio Imperiale sull’A14”, dice il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, che ricorda fosse il “20 dicembre del 2021 quando, insieme al presidente Michele Emiliano e alla collega assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, incontrammo l’allora ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per convenire sulla strategicità di molte opere per la Puglia e questa era tra le più importanti”.