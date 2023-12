“La vigilia di Natale a Foggia nel video dell’Assessorato alla Cultura realizzato dalla Wild Rat Film. Grazie a tutti”. La sindaca Maria Aida Episcopo ha pubblicato sui social il video realizzato da Niki dell’Anno dedicato al 24 dicembre foggiano, giornata che da sempre rappresenta un tradizionale appuntamento per i cittadini e per i tanti fuorisede rientrati nel capoluogo per le festività natalizie.