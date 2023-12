In occasione della recente decisione del CdA di Amiu Puglia spa di deliberare complessivamente 80 stabilizzazioni e 20 nuove assunzioni, per le Unità operative di Bari e di Foggia, domani, 27 dicembre, alle 15.30, nella Sala Benvenuto della sede Amiu di corso del Mezzogiorno, è in programma la firma dei contratti che, dall’1 gennaio, sancirà il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato di 19 operatori J e 2 autisti di III livello. Si ricorda anche che, entro gennaio 2024, sono previste le assunzioni di 17 operatori livello J e di 3 autisti di III livello.

Saranno presenti il presidente di Amiu Puglia spa Paolo Pate, i rappresentanti del CdA, il dg Antonello Antonicelli, i dirigenti e i rappresentanti sindacali.

È previsto l’intervento della sindaca Maria Aida Episcopo e di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.