Un presidio sanitario salvavita. Sarà realizzato a breve a Sant’Agata di Puglia, uno dei tanti piccoli comuni del Foggiano distanti dai principali ospedali. “Abbiamo fortemente voluto prendere questa iniziativa – ha spiegato il sindaco Pietro Bove – a salvaguardia della salute dei nostri cittadini. Abbiamo acquistato un palazzo di 4 piani, incrementando il patrimonio immobiliare del comune, dove allestiremo un centro sanitario”.

“Uno dei reparti che riteniamo più importanti è proprio l’emergenza urgenza perchè abbiamo la necessità di intervenire prontamente per salvare la vita a quanti ne hanno bisogno. Purtroppo i nostri comuni delle aree interne non hanno il famoso quarto d’ora per salvare una vita, in quanto distano almeno un’ora dall’ospedale di Foggia. Oggi qui a Sant’Agata c’è solo la Guardia medica, e in caso di urgenza bisogna chiamare il 118 che qui da noi non c’è. Ecco perchè voglio realizzare al più presto possibile questo poliambulatorio strutturato”.