Il Foggia batte il Monterosi e scaccia la crisi che durava da troppo tempo. Una sola vittoria nelle ultime 10 partite e soli 7 punti. Troppo poco per una squadra che era partita con ambizioni diverse. Oggi serviva la svolta per mettersi alle spalle il brutto momento, e il Foggia è tornato a vincere. Battuto il Monterosi 2-1. Olivieri alla sua seconda panchina consecutiva schiera Tonin unica punta con Schenetti e Peralta a supporto, ma deve rinunciare allo squalificato Garattoni e agli infortunati Beretta e Embalo. Primo quarto d’ora di gara brutta e noiosa, poi al 18’ i rossoneri reclamano un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio di Verde su zuccata di Salines. Per l’arbitro non c’è nulla. Passano pochi minuti e l’arbitro sorvola su un altro clamoroso tocco di mano in area laziale su gran tiro di Vezzoni. Il Foggia insiste e tra il 43’ e il 45’ sferra un micidiale uno-due con Salines e Schenetti. Si va al riposo con il Foggia avanti di due gol. Curiosità: i giocatori dopo entrambi i gol vanno ad abbracciare Vacca e non Olivieri.

Nel secondo tempo girandola di sostituzioni nel Monterosi che al quarto d’ora riapre la partita con un gran tiro a fil di palo di Bittante. 2-1. Ed è ancora il Monterosi a rendersi pericoloso e a sfiorare il pareggio con Costantino che solo davanti a Nobile fallisce clamorosamente l’appuntamento con il gol. Laziali che tentano il tutto per tutto per giungere al pareggio che però non trovano. Vince il Foggia. Ora la lunga pausa invernale, si riprenderà il 6 gennaio con Foggia-Taranto sempre allo Zaccheria.