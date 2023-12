“Ti ammazzo se non mi paghi. Ti faccio fare la stessa fine di Ronzullo. Ti sparo a te a tuo padre”. Sono le minacce che Alessio Marino, secondo quanto emerge da una indagine di polizia e carabinieri, avrebbe indirizzato ad un 31enne di Foggia a cui aveva prestato dei soldi per un debito di droga chiedendo la restituzione della somma con interessi usurai del 116 per cento. Quattro le persone arrestate tutte di un unico nucleo familiare: Alessio Marino, il fratello Francesco e il loro padre Domenico Marino: i tre sono andati in carcere. Ha ottenuto gli arresti domiciliari, invece, la compagna di Alessio Marino, Luigia Grassano. Alessio Marino era già detenuto perché accusato di aver ucciso il 27 ottobre scorso il cognato Alessandro Ronzullo, un 40enne di San Ferdinando di Puglia ucciso in via Lucera, alla periferia di Foggia, con due colpi di pistola.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla procura di Foggia, la vittima aveva chiesto a Marino mille euro in prestito per saldare una partita di droga acquistata da un’altra persona: per la restituzione del denaro il 31enne sarebbe stato costretto a versare duecento euro a settimana più gli interessi pari a 500 euro a settimana. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che Domenico e Francesco Marino avrebbero minacciato la vittima dicendogli che “avrebbero messo una bomba a casa del padre” e che “avrebbero picchiato il padre” se non avesse pagato il debito con gli interessi. Inoltre Domenico Marino avrebbe intimato al 31enne di cedergli la titolarità del suo appartamento non riuscendo nel loro intento perché la vittima ha rifiutato rivolgendosi alle forze dell’ordine. Infatti la vittima dopo le continue pressioni e minacce temendo per la sua incolumità ha deciso di denunciare tutto agli investigatori. (Agi)