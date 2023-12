Giovanna Micaletti versa ormai da cinque mesi in coma per colpa di un grave ed improvviso malore neurologico. Al momento è vigile ma immobilizzata in un letto di ospedale a Roma. Il fratello ha lanciato, da Troia, in provincia di Foggia, una raccolta fondi per farla trasferire in una clinica più adatta alle sue esigenze.

“La struttura dove attualmente è ricoverata – scrive su GoFundMe Salvatore Micaletti – non è idonea a gestire il suo caso, inoltre la distanza complica ancora di più le cose”.

“Per questo – spiega – abbiamo richiesto il trasferimento di Giovanna presso una struttura di Chieti, ma a causa di assurde lungaggini burocratiche, al momento il costo di degenza è a totale ed esclusivo carico della sua famiglia”.

“Fino a quando la burocrazia non avrà completato il suo corso – continua – facciamo appello a tutti voi ad aiutarci a sostenere le spese di degenza presso la nuova struttura”.

L’appello lanciato da Salvatore ha ricevuto un grande riscontro: grazie a 360 donazioni il GoFundMe è arrivato a 12.300 euro. È raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/hs3hy-un-aiuto-per-giovanna.