“In attesa della comunicazione ufficiale da parte della sindaca Maria Aida Episcopo in merito ai componenti della sua giunta prossima ventura, alcune testate (l’Immediato, ndr) hanno pubblicato anticipazioni e retroscena in cui sarei indicato come possibile assessore alle Attività produttive, indicato dal Movimento 5 Stelle ma – è il messaggio che si cerca di trasmettere esplicitamente o velatamente – soprattutto ‘fedelissimo’ della sindaca”. Inizia così una nota di precisazione del pentastellato Nicola Formica.

“Sono orgoglioso – prosegue – dell’esperienza condivisa con lei al Provveditorato agli Studi di Foggia, che ha prodotto stima reciproca e un legame profondo, ma vorrei chiarire e spiegare che ho scelto di candidarmi con piena convinzione ed entusiasmo, mettendo a disposizione la mia esperienza e disponibilità, nel Movimento 5 Stelle.

È al Movimento 5 Stelle che sono iscritto, è il Movimento 5 Stelle il mio riferimento nella politica e nell’impegno civile, la mia campagna elettorale è stata fatta per la lista del Movimento 5 Stelle, le preferenze espresse alla mia persona sono legate al Movimento 5 Stelle.

Se sarò davvero assessore sarò espressione del Movimento 5 Stelle, che ha riservato ai candidati eletti l’opzione della preferenza per un eventuale ingresso in giunta, che sarà valutata dalla sindaca.

Ne approfitto per ribadire la mia piena fiducia nel coordinatore provinciale Mario Furore, nel coordinatore regionale Leonardo Donno, nel presidente Giuseppe Conte e negli eletti del M5S, che ringrazio per l’opportunità concessami.

Vorrei quindi essere giudicato e valutato preventivamente per il mio curriculum e per l’evidenza e linearità del mio comportamento e del mio impegno, non per allusioni maliziose e pregiudizi strumentali, per rispetto del Movimento 5 Stelle, un rispetto che non deve mai mancare, e da parte mia – conclude Formica – non mancherà mai”.