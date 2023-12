“Siamo a quota due: due direttori sanitari in sei mesi hanno abbandonato la Asl di Foggia. Anche Porziotta, infatti, ha rassegnato le sue dimissioni e tanto basta per definire con chiarezza un quadro allarmante in cui versa l’azienda sanitaria di Capitanata.

Lo dichiara con una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera. “È evidente, infatti, che per lasciare volontariamente un incarico così importante un professionista non sia nelle condizioni di esercitare il suo ruolo manageriale con la serenità necessaria. Così, ormai ciclicamente, c’è qualcuno che getta la spugna. Il clima nella Asl, infatti, non è cristallino e su questo ho scritto ieri anche al presidente Emiliano a cui chiedo, formalmente e per l’ennesima volta, di intervenire per ristabilire ordine ed efficienza nella Asl che ora è completamente in tilt. Lo meritano i cittadini, lo esige il momento”.

