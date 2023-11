“Da oggi, 30 novembre 2023, Stefano Porziotta non è più il direttore sanitario della Asl Foggia”. Lo riporta una nota dell’azienda. Porziotta, questo pomeriggio, ha rassegnato le dimissioni, concordate con il direttore generale Antonio Nigri. Alla base della decisione, esigenze di carattere personale.

“Ringrazio il direttore generale –dichiara Porziotta – per la fiducia a me riservata quando mi ha conferito l’incarico e per aver compreso, in queste ore, le motivazioni delle mie dimissioni. Con il direttore generale e il direttore amministrativo resterà un legame saldo, basato sulla stima e il rispetto. La mia riconoscenza va anche a tutti i collaboratori per il supporto offertomi in questo breve periodo. Rassegno le mie dimissioni con serenità, certo di lasciare una Direzione seriamente impegnata nella difesa del legittimo diritto alla salute della comunità”.

“A Porziotta vanno i ringraziamenti della Direzione Strategica per il lavoro svolto, anche a nome di tutti i collaboratori dell’Azienda”.