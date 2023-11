“Un intervento coraggioso di 8 ore è stato effettuato al De Bellis di Castellana su una giovane donna con un vistoso tumore al fegato ritenuto inoperabile. Nessuna struttura, anche fuori dalla Puglia, voleva operarla. Da qualche giorno è tornata a casa e finalmente può riabbracciare la sua famiglia e sua figlia. Il team sanitario ha scelto con amore, convinzione e motivazione di procedere all’operazione dopo una videochiamata tra la paziente e sua figlia”. Lo rende noto il governatore Michele Emiliano.

“Ringrazio il Direttore di Chirurgia, Nando Vincenti, il primario anestesista Franco Gabriele e i loro team per aver fatto un lavoro eccezionale, asportando più di tre quarti del fegato e realizzando una complessa ricostruzione delle vie biliari. Ringrazio la Direzione Strategica, il CIV e tutto il personale del De Bellis per il lavoro svolto e per la dedizione verso la comunità assistita”.

