Si terrà mercoledì 22 novembre presso l’Aula Magna, Via A. da Zara, 11 Foggia, l’incontro di studio organizzato dal Dipartimento di Economia in collaborazione con Banca d’Italia dal titolo “L’economia della Puglia: aggiornamento congiunturale e aspetti strutturali”. L’evento si propone di fornire uno sguardo approfondito sull’andamento attuale dell’economia pugliese, esaminando le condizioni congiunturali e identificando gli aspetti strutturali che influenzano il contesto economico regionale. All’incontro parteciperanno ospiti illustri e docenti universitari per una discussione su sfide e opportunità per la crescita economica della Regione, evidenziando anche le strategie e le politiche necessarie per migliorare il panorama economico.

“È un onore per l’Università di Foggia e per il Dipartimento di Economia ospitare questa giornata di studio organizzata in collaborazione con la Banca d’Italia e dedicata all’approfondimento delle dinamiche che caratterizzano il contesto economico pugliese. – Ha dichiarato il prorettore con delega al bilancio, prof. Michele Milone – Il rapporto che sarà presentato fotografa un aggiornamento dei dati congiunturali ed offrirà una prospettiva sulle tendenze emergenti per una riflessione condivisa. Un’opportunità davvero unica per i nostri studenti anche per conoscere ed analizzare le sfide che ci attendono e per avviare riflessioni su politiche di investimento finalizzate a promuovere la crescita economica della nostra Regione.”

“In un momento come quello attuale, in cui le riflessioni che accompagnano le analisi economiche congiunturali sia a livello regionale che nazionale assumono sempre maggiore rilievo, ospitare nel nostro Dipartimento di Economia un evento di tale portata consente di avviare un cruciale momento di approfondimento, stimolando gli attori dell’arena economica ad agire per supportare un’evoluzione efficiente dell’intero sistema regionale. Ha dichiarato il prof. Pasquale di Biase, Direttore del Dipartimento di Economia – La collaborazione tra il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia e la Banca d’Italia assume rilievo non solo per la crescita economica e sociale della Regione, ma anche e soprattutto per comprendere le dinamiche di sviluppo del territorio locale, presidiarlo al meglio e suggerire potenziali soluzioni. Il maggior costo del credito da un lato, e la forte spinta degli incentivi previsti dal PNRR dall’altro, suggeriscono delle forme di sviluppo territoriale atte a rendere il tessuto economico della Capitanata sempre più performante e competitivo. Comprendere, a tal proposito, il punto di vista della Banca d’Italia sui dati congiunturali della Puglia permetterà sicuramente di partecipare alla realizzazione degli indirizzi strategici regionali accogliendo le sfide che il prossimo futuro ci porrà innanzi”.