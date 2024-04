Per il secondo anno consecutivo, sedici alunni del Liceo classico “V. Lanza” di Foggia, componenti di una giuria scolastica, concorreranno – dopo averne letto i libri – a decretare il vincitore tra i cinque finalisti del “Premio Lattes Grinzane 2024”.

Organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes, il Premio Internazionale Lattes Grinzane 2024 è rivolto a opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia nell’ultimo anno. Il premio coinvolge direttamente i giovani tramite le giurie scolastiche, composte da studenti di venticinque scuole superiori provenienti da tutta Italia che, per eleggere il vincitore, dovranno leggere, giudicare e selezionare il vincitore di quest’anno.

Ad Alessandro Baricco è stato conferito il Premio Speciale Lattes Grinzane 2024, attribuito ogni anno a un’autrice o a un autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale e che nel corso del tempo abbia ricevuto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico.

Ad ottobre 2024 i finalisti incontreranno gli studenti e le studentesse delle scuole in giuria al Castello di Grinzane Cavour. In occasione della cerimonia di premiazione, Alessandro Baricco terrà una lectio magistralis su un tema a propria scelta e sarà insignito del riconoscimento. L’appuntamento del 12 ottobre sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Fondazione Bottari Lattes.

Nino Haratischwili con La luce che manca (Marsilio, traduzione di Fabio Cremonesi), Benjamín Labatut con Maniac (Adelphi, traduzione di Norman Gobetti), Federica Manzon con Alma (Feltrinelli), Guadalupe Nettel con La vita altrove (La Nuova Frontiera, traduzione di Federica Niola) e Sandra Newman con Gli uomini (Ponte alle Grazie, traduzione di Claudia Durastanti) sono i finalisti del “Premio Lattes Grinzane 2024”.