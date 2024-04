Con un mese di ritardo rispetto alla data canonica del 25 marzo, l’Istituto Omnicomprensivo dei Monti Dauni ha celebrato nella cattedrale di Bovino il “Dantedì”. Oltre 300 ragazzi provenienti dai licei di Bovino, Accadia e Deliceto e dal professionale di Bovino, hanno partecipato al progetto celebrativo con la rappresentazione a cura dell’attore Eugenio Di Fraia e del maestro Angelo Marrone. Referenti del progetto le docenti Carla Ibelli e Maria Gabrielli. Ospiti della manifestazione l’arcivescovo di Foggia Giorgio Ferretti e la sindaca di Bovino Stefania Russo. Al termine gli studenti hanno dialogato con gli attori e con il dirigente scolastico Ottone Perrina.

“Una grande gioia – ha detto l’arcivescovo – vedere questa comunità molto attiva, tutti questi ragazzi in un momento culturale importante. La scuola è fondamentale prima del lavori. I ragazzi non vanno convinti a restare nei piccoli comuni, bisogna dare loro un lavoro e creare una società giusta e onesta. Solo così non andranno via”.