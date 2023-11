Il gip ricorda che “tra le gare del Comune in esame vi è anche quella per lavori stradali che è stata aggiudicata alla A.stra Adriatica Strade spa riconducibile all’imprenditore Gregoretti con il quale i Di Carlo hanno condiviso diverse iniziative economiche e che è indicata più volte nel corso della conversazione come società da far invitare a partecipare alle gare perché disponibile ad offerte di comodo o ad astenersi dal partecipare.

In relazione a tale gara, gli inquirenti ritengono “che l’aggiudicazione alla A.stra Adriatica Strade S.p,a. rientri nel più ampio accordo collusivo concluso con i Di Carlo e Ferrara perché dopo l’offerta di comodo che il Gregoretti ha formulato per la gara relativa ai lavori sul demanio idrico del Comune di Casalvecchio di Puglia aggiudicata alla Di Carlo S.r.I nel giugno 2020 consegue, nel successivo luglio 2020 una gara costruita e confezionata sulle esigenze di Gregoretti e della A.stra Adriatica Strade spa in relazione alla manutenzione stradale del Comune di Orsara”.

Le persone coinvolte

In carcere Antonio Di Carlo, 62 anni, di Lucera, imprenditore. Ai domiciliari la figlia Carmelisa Di Carlo, 32 anni, di Foggia e Sergio Schiavone, 60 anni, di Benevento, dirigente del Coni. Interdizione per il direttore dell’Asset Elio Sannicandro, Leonardo Panettieri (funzionario della Regione Puglia), Michele Tamborra (funzionario Regione Puglia), Luigi Troso (funzionario del Comune di Casalvecchio di Puglia), Bruno Maria Gregoretti (legale rappresentante della Adriatiche Strade – A.Stra), Antonio Pacifico (funzionario del Comune di Volturara Appula), Antonio Ferrara (rappresentante della Antonio Ferrara srl) e Michele Camanzo (impiegato dell’ufficio tecnico del Comune di Monteleone di Puglia). Per altre 12 persone indagate non sono state spiccate misure cautelari.

