“L’assenza di voli in alcuni giorni e le partenze durante il giorno anziché a inizio e fine giornata, unite ai continui cambi d’orario, scoraggiano i potenziali passeggeri, specialmente chi viaggia per lavoro e cerca regolarità, quotidianità e comodità dei voli. Una politica incomprensibile – aggiunge il chairman di Svicom – che, purtroppo, non può che generare significative perdite di passeggeri, indotti a optare per soluzioni di viaggio alternative. È stato un errore distrarsi su rotte di scarso interesse, come Catania e Verona, successivamente ovviamente soppresse, anziché concentrare energie e risorse sulla tratta Foggia-Milano, la più importante e promettente. Per scongiurare il fallimento, è imperativo e urgente che la compagnia Lumiwings, Aeroporti di Puglia e Regione Puglia si impegnino per garantire una programmazione corretta e stabile”.

E infine: “Un volo giornaliero, tutti i giorni, con partenza da Foggia al mattino e ritorno da Milano alla sera, rappresenta l’unico modo per esprimere appieno il potenziale del servizio. Speriamo lo facciano subito – conclude -, altrimenti il fallimento sarà inevitabile e sarà dovuto – sia chiaro sin d’ora – agli evidenti errori di programmazione e non già alla mancanza di domanda”.