“Se fosse vero, siamo al collasso. Qualche settimana fa, abbiamo, fortemente denunciato, le troppe anomalie che vivono i colleghi della Polizia Stradale di Foggia e provincia sulla propria pelle”. Lo ricorda Giuseppe Vigilante, segretario provinciale del Sap, il sindacato autonomo di polizia. “In questa terra, in questa provincia, esiste una criminalità organizzata – una mafia, sempre più feroce e agguerrita. Dove i servizi di ogni qualsivoglia motivo sono assai, veramente assai. Dove solo quest’anno ci sono stati 59 pensionamenti. Qual è la risposta: il superiore ministero, se fosse vero, ha stabilito per Foggia e la provincia solo 10 unità. E forse qualche altra per la polstrada. Per noi è ridicolo. I colleghi, lo ripetiamo, hanno una dignità e una professionalità da vendere che nessuno si può permettere di calpestare. Le tante/troppe operazioni di polizia portate a termine con successo non possono essere solo una soddisfazione per i vertici”.

E ancora: “Possibile che i commissariati della provincia, veri avamposti contro la criminalità organizzata, non abbiano una Volante h 24 e, per esempio, presso il Commissariato di Manfredonia come forza organica ci siano 44 unità invece delle previste 64? Non parliamo di Lucera dove sono previste 47 unità a fronte di solo 31; di San Severo e di Cerignola. E le specialità?”

“All’Autocentro è prevista una forza organica di 30 unità, invece oggi ne risultano soltanto 27. Alla Polfer è prevista una forza organica di 34 unità, invece oggi ne risultano soltanto 27. Alla Polpost è prevista una forza organica di 14 unità, invece oggi ne risultano soltanto 7. All’RPC è prevista una forza organica di 72 unità, invece oggi ne risultano soltanto 46. Non parliamo dei mezzi, basti pensare che per cambiare una gomma bucata ci sono voluti 3 mesi”.

Poi Vigilante conclude: “Attendiamo, da parte di tutti, risposte celeri e concrete, per dare, come abbiamo sempre fatto noi del Sap, il giusto impulso costruttivo e dignitoso a tutela, per la sicurezza e per la serenità di tutto il personale operante presso la Polizia Stradale di Capitanata, non escludendo a breve termine una manifestazione/ volantinaggio per denunciare il tutto anche all’opinione pubblica di Foggia e della provincia. Continueremo, prossimamente nel denunziare le tante problematiche esistenti nella questura”.