Dopo la caduta dell’amministrazione Rotice, Manfredonia è tornata sotto commissariamento, esperienza già vissuta in seguito allo scioglimento per mafia del 2019. Nei giorni scorsi il prefetto ha inviato in riva al golfo Rachele Grandolfo, appena uscita dall’esperienza commissariale al Comune di Foggia. Ma evidentemente non basta una commissaria per rilanciare una realtà amministrativa così delicata come quella manfredoniana.

Ecco cosa scrive il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante in un atto prefettizio: “La situazione amministrativa del Comune di Manfredonia presenta profili di particolare complessità, per cui si rende necessario affiancare al predetto commissario prefettizio un dirigente in servizio presso questa Prefettura, che possa collaborare nella gestione dell’Ente medesimo”. La nomina è ricaduta sulla viceprefetta aggiunta Angela Barbato, nominata sub-commissario prefettizia con compiti di supporto e collaborazione con Grandolfo.

Stesse motivazioni alla base dell’incarico assegnato alla viceprefetta Nicolina Miscia nominata sub-commissaria prefettizia, con funzioni vicarie presso il Comune di Manfredonia, “con compiti di sostituzione del commissario prefettizio in caso di assenza o di temporaneo impedimento dello stesso, oltre che con compiti di supporto e collaborazione con il commissario prefettizio”.

In buona sostanza, il Comune di Manfredonia è da ora in avanti gestito da tre commissarie, Grandolfo, Barbato e Miscia, che garantiranno l’amministrazione dell’ente fino alla primavera del 2024 quando si tornerà a votare. (In foto, Valiante e Grandolfo; sullo sfondo, il Comune di Manfredonia)

