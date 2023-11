Martedì 7 novembre, alle ore 14:00, presso l’aula 1 del Dipartimento di Studi Umanistici, sito in via Arpi, 176 a Foggia si terranno le prime sedute di laurea in lingua cinese dell’Unifg.

“Tre studentesse – fa sapere la docente Valeria Marinaccio – discuteranno di alcuni aspetti della cultura cinese: La figura e la condizione della donna; Gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti dell’etnia cinese; Gli errori di traduzione dei Brand occidentali nella sponsorizzazione di alcuni prodotti per il mercato cinese. Elemento importante è che una parte della tesi sarà discussa in lingua cinese”.