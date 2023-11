“Il Comune di Foggia, in considerazione della persistenza e della tendenza al rinforzo, registrata localmente nella giornata di oggi domenica 5 novembre 2023, dei venti di cui al messaggio di allerta N° 1 del 04.11.2023 Prot. AOO_026_11526 del 04.11.2023, diramato dalla Protezione Civile Regionale che prevede: ‘Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in graduale attenuazione dalla serata’, ha disposto con ordinanza sindacale la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, la chiusura della villa comunale, la chiusura del cimitero, con esclusione delle attività non differibili, il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati, fino alla cessazione dello stato di allerta”. Lo riporta una nota del Comune di Foggia.

Molti disagi in città, alberi caduti e altri pericoli per l’incolumità di passanti e automobilisti. Per fortuna nessun ferito.

In piazza Giordano i vigili sono rimasti bloccati dai dissuasori dell’isola pedonale tardando l’arrivo presso un appartamento dove c’era da mettere in sicurezza le tapparelle di un appartamento divelte dal vento (foto).