La Casertana espugna Cerignola e avanza in classifica. Tavernelli dopo soli due minuti gela il pubblico del Monterisi. I campani raddoppiano con un bel colpo di testa di Anastasio sempre nel primo tempo. A dieci minuti dalla fine il Cerignola la riapre con Rizzo, ma subito dopo Soprano ristabilisce le distanze. Altro gol del Cerignola con D’Andrea ma non basta, anche perchè la chiude definitivamente Montalto. Per i pugliesi si tratta della seconda sconfitta consecutiva.