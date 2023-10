Brutta battuta d’arresto per il Foggia, i rossoneri cadono a Picerno. Finisce 2-0

Brutta battuta d’arresto per il Foggia che cade a Picerno. Una sconfitta pesante che allontana ulteriormente i rossoneri dalla vetta della classifica. Cudini si affida al tandem d’attacco Tonin -Peralta con Schenetti a supporto. I primi 45 minuti terminano senza reti ma è il Foggia a recriminare di più. Tonin e Peralta ci provano in tutti i modi per scardinare la retroguardia lucana che si salva in tutte le circostanze.

Nella ripresa il tecnico rossonero prova a cambiare con la doppia sostituzione: dentro Riccardi e Antonacci, fuori Carillo e Vezzoni. Ma a sbloccare il risultato è il Picerno che al 11’ si porta in vantaggio con De Cristofaro che insacca praticamente a porta vuota dopo un’azione di Murano. Il Foggia cerca di reagire ma colleziona solo angoli. Altra doppia sostituzione nella squadra di Cudini: Vacca e Martini rimpiazzano Schenetti e Marino, ma a cinque minuti dal novantesimo arriva il raddoppio del Picerno con il neo entrato Santarcangelo. Picerno batte Foggia 2-0. (foto Calcio Foggia – Antonellis)