Halloween da “incanto” per Mercati di città, a Foggia la mostra-spettacolo di Alexis Arts

Dal 29 ottobre al 3 novembre si sogna ad occhi aperti nei Mercati di Città La Prima di Via Zara. Arriva Alexis Arts, l’artista di fama internazionale, campione del mondo di illusionismo e detentore di 7 Guinness World Record, con il suo “𝐈𝐍𝐂𝐀𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐔𝐌: 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 𝐎𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞”. Si tratta di un format innovativo capace di trasportare l’utente in un viaggio nella meraviglia, attraverso un percorso strutturato in due aree: l’area Photo-Opportunity per conservare il ricordo della partecipazione ad un evento unico; la Mistery Room che, attraversando i temi “comunicare, esplorare ed osservare” affascinerà lo spettatore al punto di restare per sempre scolpita nella sua memoria.

Pur attraversando il tema e il periodo di “Halloween” l’evento è volto a spiegare la “magia” in chiave scientifica, esorcizzando le paure e mostrando come accadono quegli eventi che all’apparenza paiono “impossibili”. Per l’occasione verranno mostrate al pubblico, tra le altre, lettere originali di Jules Verne, Guglielmo Marconi, Thomas Edison, Albert Einstein, George Melies, Claude Monet, David Brewster e i fratelli Lumiere. Alexis Arts accompagnerà così gli utenti in un sogno fantastico, esplorando invenzioni, innovazioni, scoperte e creazioni artistiche impossibili in grado di far riflettere sul processo evolutivo dell’immaginazione: un’esperienza magica.

All’interno della “Mistery Room” allestita all’interno dei Mercati di Città La Prima si regaleranno delle emozioni imperdibili a tutti coloro che hanno desiderio e curiosità di conoscere attraverso la magia dello stupore! “L’impensabile può diventare realtà”, questo il messaggio dei Mercati di Città ai tanti ragazzi che parteciperanno, “un incoraggiamento a inseguire i propri sogni, sempre, anche quando il traguardo sembra difficile da raggiungere”.

Giorni e orari sul profilo Instagram e Facebook di Mercati di Città.