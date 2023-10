Voto a Foggia, affluenza in calo: alle 12 ha votato il 14,34% degli aventi diritto

Non sono confortanti i primi dati sul voto a Foggia. Per le amministrative, alle ore 12 di oggi domenica 22 ottobre, ha votato il 14,34 per cento (circa 17 mila persone), in netto calo rispetto alla precendente tornata. Nel 2019, infatti, sempre alle ore 12, andò alle urne il 20,64 per cento degli aventi diritto.

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 22 ottobre, e dalle 7 alle 15 domani, lunedì 23 ottobre, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Foggia.

Dopo quasi due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, Foggia torna al voto.

Cinque i candidati che concorrono alla carica di primo cittadino per oltre 700 candidati consiglieri. Sono chiamati alle urne 119.751 elettori (56.792 uomini e 62.959 donne). Le sezioni allestite sono complessivamente 147.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco è fissato nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 novembre. Saranno eletti 32 consiglieri. Alle 12 è prevista la prima rilevazione dell’affluenza. Nel 2019, a quell’ora, aveva votato il 20,64% degli aventi diritto. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domani subito dopo la fine delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti.