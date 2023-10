Rilancio dell’aeroporto di Foggia con il Giubileo 2025, “Mondo Gino Lisa” nella città di San Pio

Venerdì 20 ottobre dalle ore 18.30 presso il Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino” di San Giovanni Rotondo (Fg) si è svolto il terzo appuntamento dedicato ai Comuni di Capitanata organizzato da Mondo Gino Lisa ed ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di San Giovanni Rotondo. Il dibattito si è svolto sotto la regia del dindaco Michele Crisetti e del Presidente di Mondo Gino Lisa Sergio Venturino e con la conduzione di Stefano Campanella direttore delle emittenti Tele Radio Padre Pio e Padre Pio TV. Molti spunti sono arrivati anche dalla platea che ha interagito con i relatori per affrontare insieme le prossime sfide che riguardano l’intero territorio. Il Giubileo del 2025 è alle porte e occorre muoversi per tempo.

Dopo Lucera e Torremaggiore si è sentita l’importanza di incontrare i cittadini, gli operatori del comparto turistico e commerciale di San Giovanni Rotondo, luogo simbolo del cristianesimo e tra i luoghi simbolo più conosciuti al mondo per il turismo religioso all’interno del Parco Nazionale del Gargano. E’ anche sede dell’unica banca superstite della Capitanata ovvero la BCC di San Giovanni Rotondo che fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. La Città di San Pio affianca al turismo religioso un’economia basata sul terziario ed è sede dell’Ospedale Ecclesiastico ad elevata specializzazione e IRCSS Casa Sollievo della Sofferenza con novecento posti letto suddivisi tra trenta reparti di degenza medica e chirurgica, cinquanta specialità cliniche. Ogni anno si registrano circa sessantamila ricoveri e vengono erogate più di 1,3 milioni di prestazioni ambulatoriali. Di pregio l’area della ricerca scientifica che vede in organico più di centocinquanta professionisti tra medici, biologi e tecnici impegnati nel campo delle malattie genetiche, delle terapie innovative e della medicina rigenerativa.

San Giovanni Rotondo ha una situazione di base ottimale per costruire sinergie proficue e reciproche tra l’ aeroporto ed il territorio rappresentando un vero e proprio volano, solido e sicuro, per lo sviluppo dell’ intera economia di tutto il Gargano e non solo! Ora spetta al territorio lavorare sodo per migliorare l’attrattività, la professionalità degli operatori, la qualità dei servizi da erogare all’utenza, la creazione di collegamenti da e per l’Aeroporto ed investire massicciamente in continue azioni mirate di marketing territoriale per valorizzare lo scalo aeroportuale e tutta la Capitanata.