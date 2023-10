Al “Riuniti” di Foggia caschi refrigeranti alle pazienti: “Minore disagio per chi lotta contro il tumore”

Da oggi il Policlinico “Riuniti” di Foggia ha in dotazione i caschi refrigeranti che aiuteranno le donne a vivere, con minore disagio intimo e sociale, i giorni della lotta al tumore attraverso la chemioterapia che fa perdere i capelli. L’apparecchiatura consiste in un sistema di raffreddamento che garantisce la vasocostrizione del cuoio capelluto del paziente sottoposto a trattamento chemioterapico con farmaci alopecizzanti. La vasocostrizione riduce l’afflusso di farmaci a livello del cuoio capelluto, determinando in tal modo una minore caduta dei capelli dopo la chemioterapia.

“È un presidio che non è garantito dal Servizio sanitario nazionale ed è, perciò, una grande conquista a fronte di un impegno economico assunto nel bilancio autonomo della Regione Puglia, sulla spinta di un emendamento di 500mila euro che fui orgoglioso di avanzare io stesso insieme ad altri colleghi del Pd Puglia e che fu poi condiviso da tutti i gruppi consiliari quando, due anni fa, portammo nell’aula del Consiglio regionale pugliese la Legge di Bilancio 2022”, ha dichiarato il vicepresidente Raffaele Piemontese.

“È giusto rimarcarlo perché in questo momento i cittadini sono particolarmente esigenti nei confronti dei servizi sanitari – ha proseguito -. E noi, in quanto rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, abbiamo il dovere di essere altrettanto esigenti verso l’organizzazione e il management del servizio sanitario regionale. Oggi, con la collega assessora al Welfare Rosa Barone, abbiamo consegnato i caschi refrigeranti per prevenire la caduta dei capelli nei pazienti in trattamento chemioterapico. Quando, nel dicembre 2021, ne discutemmo prima in Commissione e poi nell’aula del Consiglio regionale, pensammo a un investimento che raccogliesse una domanda diffusa tra le associazioni di volontariato, che svolgono un lavoro enorme affiancando i malati di tumore, e tra gli stessi medici e infermieri. Abbiamo bisogno di investire in una sanità quanto più possibile centrata sulla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica, specie nei momenti che più sconvolgono la vita quotidiana. Da un mese, ogni servizio di oncologia medica pugliese si sta dotando di un numero minimo di due caschi a reparto, per un totale di 11 sistemi refrigeranti, ognuno dei quali con due postazioni utilizzabili simultaneamente, come nel caso dell’apparecchiatura che abbiamo consegnato oggi a Foggia. Una buona notizia per la sanità foggiana”, ha concluso Piemontese.

