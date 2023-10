Foggia, Angiola lancia l’idea del numero verde per i cittadini

“Nella rivoluzione dei rapporti tra cittadino e Comune abbiamo messo in conto la necessità per i foggiani di avere un numero verde dove fare le segnalazioni per manutenzione stradale, pubblica illuminazione, verde pubblico e attività illegali”. Il candidato Sindaco di Fogggia per una coalizione di liste civiche, Nunzio Angiola, entra nell’aspetto pratico del percorso di cambiamento che deve riguardare tutta la gestione della Pubblica Amministrazione. Argomento che sarà uno dei punti del comizio di domenica sera a partire dalle ore 18.30 in via Lanza (angolo chiesa di Gesù e Maria) dove si affronterà il delicato tema dell’occupazione e dello sviluppo economico di Foggia.

“Abbiamo annunciato tempo fa che realizzeremo uno sportello di accesso fisico e telematico per rivolgere quesiti ed ottenere informazioni e spiegazioni al personale anche dirigente del comune, così come fissare appuntamento con il Sindaco e gli assessori. Il cittadino ha diritto ad ottenere risposte e in tempi brevi, così come commercianti e imprenditori che hanno interesse ad avviare un’attività. Rivoluzioneremo il sistema, a qualcuno forse non farà piacere ma sarà un segnale di cambiamento radicale. Stiamo parlando alla gente di quello che potremo fare non avendo le mani legate per i soliti inciuci politici. Abbiamo ancora una settimana di tempo. Siamo sulla buona strada. Il voto disgiunto ci spingerà verso il ballotaggio. Potrebbe essere la prima volta nella storia di Foggia che il civismo arrivi al ballottaggio. Questa prima volta credo sia alle porte…”.