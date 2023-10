De Magistris a Foggia per sostenere De Sabato. “È tempo di rigenerare la città”

Appuntamento in piazza, in Corso Vittorio Emanuele, stasera alle 21 con il candidato sindaco Antonio De Sabato.

Un incontro durante il quale De Sabato illustrerà il suo progetto, illustrerà le sue idee per costruire insieme un futuro diverso per la città.



“Vi invito in piazza per ascoltare il nostro progetto, condividere le tue idee e costruire insieme un futuro diverso per noi e per i nostri figli.

Siamo stanchi di un sistema politico che ha distrutto la nostra città. Foggia ha bisogno di un cambiamento profondo: è tempo di Ri-generarla”, ha spiegato”.



“L’evento di stasera è un invito a conoscere il programma elettorale e la squadra, ma anche un momento di condivisione aperto a tutti coloro i quali intendono prendervi parte. Un modo democratico di ri-costruire comunità e speranze, in una città, la nostra, che ha vissuto momenti dolorosi negli ultimi due anni con il commissariamento. I foggiani hanno bisogno di ritrovare ciò che si è smarrito in questi ultimi tempi, che hanno distanziato dall’ultima tornata elettorale, il senso di appartenenza ad una comunità, l’orgoglio per la propria città, recuperare uno sguardo che permetta di vedere anche il bello e non soltanto le cose brutte”, ha concluso.