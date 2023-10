Jeffrey Deaver a Foggia, appuntamento con il grande maestro americano del thriller alla Ubik

Dopo Torino, Roma e altri importanti centri culturali italiani, uno dei più grandi scrittori del mondo, maestro indiscusso del thriller, fa tappa anche a Foggia, città inserita nel suo tour internazionale. È Jeffrey Deaver, autore pubblicato in oltre 150 Paesi e tradotto in 25 lingue: Tempo di caccia (Rizzoli), pubblicato in Italia lo scorso 10 ottobre, è al centro della presentazione di martedì 17 ottobre, alle ore 17, in programma negli spazi della libreria Ubik di Foggia. Lo scrittore americano incontra il pubblico di Capitanata: converserà di questo suo nuovissimo tassello editoriale con l’esperto lettore Claudio Sottile, del gruppo A qualcuno piace… Giallo. Insieme con Jeffrey Deaver, anche il suo traduttore e interprete “storico”, Seba Pezzani. Dopo Foggia, a seguire, l’autore sarà anche a Bari.

Tempo di caccia (Rizzoli, ottobre ’23; 480 pagine). Ferrington, un tempo ricco centro industriale, è oggi solo una landa desolata attraversata da un fiume di liquami tossici. Qui Colter Shaw è in missione per conto di un eccentrico uomo d’affari, Marty Harmon. L’obiettivo è recuperare con ogni mezzo il prototipo di un rivoluzionario dispositivo per piccoli reattori nucleari sottratto da una delle sue aziende. Un lavoro fuori dagli schemi per il cacciatore di ricompense più famoso d’America; almeno fino a quando Allison Parker, ingegnera capo della compagnia e abile inventrice di strumenti per sfuggire ai sistemi di tracciamento, scompare insieme alla figlia adolescente. Allison è una risorsa fondamentale, ed è sempre Harmon a chiedere a Colter di ritrovarla. Ma la sua sparizione in realtà è una fuga, che coincide con la scarcerazione del marito, un ex poliziotto psicotico finito al fresco per violenze domestiche e uscito di galera grazie a uno sconto di pena. Il quadro si complica quando il cacciatore di ricompense scopre che non solo due sicari al soldo del marito sono sulle tracce della donna, ma forse lo stesso Harmon vuole impedire a Allison di svelare segreti di cui solo lei è a conoscenza. Quando le ricerche lo porteranno nel folto dei boschi del Midwest, Colter Shaw dovrà mettere in campo tutte le sue capacità di survivalista, in una spirale mortale dove il confine tra predatore e preda si fa sempre più sottile. Nella natura selvaggia del Midwest, una missione in cui nulla è come appare spinge Colter Shaw al limite delle sue capacità. È il nuovo capitolo della serie bestseller con protagonista il cacciatore di ricompense creata dal maestro indiscusso del thriller.

Jeffrey Deaver. Nato a Chicago nel 1950, è autore di molti romanzi che lo hanno consacrato maestro del thriller, pubblicato in 150 paesi. Il successo mondiale è arrivato con Il collezionista di ossa (2002), il primo libro della serie di Lincoln Rhyme, da cui è stato tratto l’omonimo film con Denzel Washington e Angelina Jolie. Tutti i suoi libri sono editi in Italia da Rizzoli. Tra i più recenti Il gioco del mai, Gli Eletti e La mappa nera, con protagonista Colter Shaw, e Il taglio di Dio e Il visitatore notturno con Lincoln Rhyme e Amelia Sachs.