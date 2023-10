Morto nel carcere di Foggia, scagionati poliziotti e sanitari. Paolo morì per intossicazione di metadone

Osama Paolo Harfachi morì a causa di una intossicazione acuta di metadone assunto in carcere e non prescritto dai sanitari. È quanto riporta la gazzetta del mezzogiorno sul caso del ventinovenne foggiano di origini marocchine arrestato per rapina il 13 ottobre 2022 e trovato cadavere in cella 5 giorni dopo.

Il giovane non fu picchiato durante le fasi dell’arresto e non ci sono responsabilità dei medici e degli infermieri che lo ebbero in cura. La Procura di Foggia ha chiesto al gip di archiviare le accuse a carico di 12 dei 13 indagati, tutti tranne un detenuto che avrebbe ceduto metadone alla vittima. Sotto inchiesta c’erano 5 agenti polfer, 2 carabinieri e 5 membri del personale sanitario del penitenziario.

Già l’autopsia svolta pochi giorni dopo il decesso aveva evidenziato l’assenza di traumi ed evidenti segni di violenza. Un esito che aveva già escluso la pista del pestaggio. All’epoca i genitori del giovane non credettero alla morte per cause naturali e, per questo motivo, presentarono denuncia.