Vola la “Funakoshi”, storica palestra di Manfredonia. Straordinario traguardo per i Brigida brothers

Alla vigilia del compimento del 45° compleanno della Funakoshi, dopo il riconoscimento ottenuto qualche mese fa dalla Maestra Rossella cintura nera 4°dan, membro dello staff del dojo Brigida ed istruttrice di fitness e pilates reformer, arriva un altro importante riconoscimento per la nota palestra di Manfredonia.

Infatti nel weekend del 30 settembre – 1 ottobre 2023, sul litorale laziale della splendida città di Gaeta, i due maestri sipontini di karate, i fratelli Vincenzo e Salvatore Brigida dell’ A.S D. Funakoshi, hanno raggiunto uno straordinario traguardo: l’8º Dan e il 7º Dan.

Questi sono riconoscimenti di alto prestigio nel mondo del karate, che comprovano anni di dedizione, impegno e studio approfondito delle tecniche e della filosofia di questa antica arte marziale.

Titoli di questa portata sono attribuiti solo a coloro che dimostrano un profondo livello di maestria, una conoscenza tecnica ineguagliabile e una capacità di insegnamento eccezionale.

Vincenzo e Salvatore hanno iniziato il loro viaggio nel karate fin da bambini.

Con il passare degli anni, il loro impegno e la loro passione per questa disciplina li hanno portati ad allenarsi duramente, a competere in numerosi tornei nazionali e internazionali per conquistare numerose medaglie e infine diventare maestri di karate.

Oggi il Maestro Vincenzo Brigida, con l’8º Dan, ha dimostrato una straordinaria maestria nel karate, dopo tutto ha trascorso cinquant’anni della sua vita a perfezionare le tecniche più avanzate, diventando una fonte di ispirazione per molti giovani karateka.

La dedizione all’insegnamento e la capacità di trasmettere la sua vasta conoscenza ai discenti sono stati ingredienti fondamentali per il successo continuo della palestra Funakoshi che ha fondato con non pochi sacrifici, dopo aver ottenuto la qualifica di maestro Fijlkam nel lontano 1991.

Attualmente, il M° Vincenzo, oltre ad essere uno stimato docente nazionale è il responsabile tecnico del CAR pugliese Fesik, un centro di reclutamento della Nazionale italiana di karate degli atleti più meritevoli che saranno poi selezionati per la partecipazione alle competizioni internazionali.

Il Maestro Salvatore, con il 7º Dan, ha dimostrato le sue abilità nell’applicare le regole durante le competizioni, dal momento che la sua carriera sportiva si è distinta anche nell’arbitraggio.

Dopo diversi anni di studio ed aggiornamento costante si è fregiato del titolo di responsabile degli arbitri regionale oltre ad essere uno stimato arbitro nazionale ed internazionali. I loro successi ispireranno senza dubbio le future generazioni.

Si ringraziano i Maestri Brigida per aver dato ancora una volta lustro alla città di Manfredonia e alla Capitanata con l’ennesimo bottino e si coglie l’occasione per augurare ancora tante vittorie alla “palestra che crea i campioni fin dall’infanzia!”.