Comunali a Foggia, il Terzo Settore incontra i cinque candidati sindaci. Dibattito a Palazzo Dogana

Martedì 10 ottobre 2023, alle ore 16.00 nella Sala Giunta di Palazzo Dogana, il Terzo Settore incontra i candidati a sindaco della città di Foggia. All’evento, organizzato dal Forum provinciale del Terzo Settore di Foggia e dal CSV Foggia, sono stati invitati a partecipare Nunzio Angiola, Antonio De Sabato, Raffaele Di Mauro, Maria Aida Episcopo e Giuseppe Mainiero che dialogheranno con il giornalista Roberto Parisi, direttore del giornale online Foggia Post.

Nel corso dell’incontro, i candidati saranno invitati ad impegnarsi concretamente nel realizzare e a sottoscrivere le proposte tematiche avanzate da Forum provinciale del Terzo Settore di Foggia e CSV Foggia, contenute in un dettagliato documento.

“Il Terzo Settore – spiegano gli organizzatori – riveste un ruolo chiave. Fuori dalle logiche del mercato profit e senza la volontà di sostituirsi all’ente pubblico, il Terzo Settore con tenacia mette insieme, ogni anno, un grandissimo numero di cittadine e cittadini della nostra città, attraverso associazioni, organizzazioni di volontariato, enti di promozione sociale, cooperative, imprese sociali. Un capitale immenso, in termini di mutualismo, al servizio della nostra comunità e uno strumento di sussidiarietà ormai imprescindibile. Per queste ragioni, rivolgiamo ai candidati a sindaco della città di Foggia l’appello a sottoscrivere un impegno a realizzare le proposte in tema di cultura, ambiente, co-progettazione e co-programmazione, invecchiamento attivo e apprendimento permanente, servizi socio-educativi, politiche socio-sanitarie, servizio civile universale, sicurezza, sport sociale e valorizzazione del Terzo Settore. Ovviamente, tali proposte non sono da considerarsi esaustive, ma un primo impegno concreto che viene richiesto ai nostri nuovi amministratori”. All’evento sono invitati a partecipare tutti gli Enti del Terzo Settore e i cittadini foggiani.