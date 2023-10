Nuovo sindaco di Foggia, De Sabato propone altro confronto ai candidati: “Necessario per la città”

Il candidato sindaco Antonio De Sabato propone a tutti gli altri candidati sindaci un incontro pubblico in piazza, per ritornare a parlare tra la gente dei bisogni concreti. Ogni riferimento ai temi è assente dal dibattito pubblico, lasciando ancora una volta campo libero ai soliti figuranti e politici romani, a cui non interessa nulla del benessere della collettività. Chi si candida al governo della città ha la responsabilità di ascoltare tutti, dando voce alle critiche, alle idee, alle proposte e agli spunti che ne derivano.

“Un confronto pubblico tra noi candidati sindaci è necessario per ricucire il tessuto sociale – afferma De Sabato – Occorre stimolare e coinvolgere la cittadinanza sui temi concreti, affinché ognuno si senta parte attiva del cambiamento per ri-appropriarci della nostra città. Lascio a voi decidere il giorno”.