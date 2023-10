Il messaggio di Conticelli e La Cecilia a Piero Armenti: “Ti aspettiamo a Foggia. Non avere paura”

Dopo la fuga da Foggia di Piero Armenti, urban explorer de “Il mio viaggio a New York”, i comici locali Fabio Conticelli e Dino La Cecilia gli hanno dedicato un video messaggio: “Hai fatto benissimo a denunciare, ci dispiace che non hai potuto vedere le cose belle di Foggia perché ti sei spaventato. Ti invitiamo a tornare a Foggia, ti ospitiamo noi. Ti faremo da Cicerone. Non avere paura”.

Armenti era letteralmente scappato via dopo il il tentato furto del telefonino ai danni di suo padre in un parcheggio nei pressi dei tre archi. “Abbiamo preferito andarcene perché non ci sentivamo al sicuro”, la motivazione dell’influencer.