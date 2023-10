“Un giro di boa” per raccontare mafia e antimafia con gli occhi dei cittadini foggiani. Appuntamento a teatro

Una performance teatrale-multimediale che racconta la città di Foggia e affronta temi quali la legalità, l’antimafia e la percezione intergenerazionale del fenomeno mafioso. Si chiudono domenica 8 ottobre 2023 alle ore 20.00, con un suggestivo momento di restituzione presso il Teatro del Fuoco di Foggia, le attività del progetto “Giro di B.O.A. (Bellezza Organizzata Antimafia) – Il ponte solidale della Memoria”, progetto vincitore dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia.

“L’opera scritta da Marcello Strinati, per la regia teatrale di Michele D’Errico – spiega Dimitri Cavalloro Lioi, presidente dell’associazione “Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti”, ente capofila del progetto – rappresenta l’atto conclusivo dei laboratori teatrali e digitali organizzati nei mesi scorsi presso gli istituti tecnici e professionali di Foggia Pacinotti, Giannone-Masi, Blaise Pascal, Notarangelo-Rosati e Altamura-Da Vinci. Le studentesse e gli studenti sono stati guidati in un percorso formativo interattivo dai docenti Pierluigi Bevilacqua, Dino La Cecilia, Stefano Corsi, Roberto Galano, Marcello Strinati per i laboratori teatrali e dai professionisti Enrico Colecchia, Domenico Fioredda e Michela Magnifico per i laboratori digitali”.

“Un giro di boa” è – dunque – una performance teatrale accompagnata da videointerviste a studenti, docenti e cittadini foggiani, con alcuni alunni dell’Istituto “Pascal” sul palco. La parte multimediale è stata curata da Domenico Fioredda, con l’aiuto di Rocco Borea e con la supervisione di Marcello Strinati. Lo spettacolo, dedicato al compianto testimone di giustizia dell’omicidio Panunzio, Mario Nero, è aperto a tutta la cittadinanza.

Progetto nato in seno alla Consulta per la legalità provinciale, Giro di B.O.A. ha avuto come partner, oltre agli istituti scolastici, la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, il Teatro Pubblico Pugliese, il CSV Foggia, il Centro di Giustizia Minorile e di comunità di Puglia e Basilicata, il Polo bibliomuseale di Foggia “La Magna Capitana”, Fare ambiente M.E.E. Foggia, Capitanata Futura, Rotary club “Foggia U. Giordano”, A.C.L.I. provinciale di Foggia, A.R.C.I. comitato provinciale di Foggia, Cicloamici, Legambiente circolo “Gaia”, Fondazione Buon Samaritano.