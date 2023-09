Sanitaservice, stangata (prevedibile) per l’Asl Foggia: quasi 19 milioni di euro per l’Iva non versata

Alla fine dello scorso anno è però mutato il quadro normativo e, in base all’art.1 della Legge 197 del 29/12/2022 al comma 186 e seguenti, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

“Alla luce della normativa citata e delle recenti pronunce giurisdizionali – spiega l’azienda -, tenendo conto degli effetti della rivalsa per l’ivs attuata ai sensi dell’art.60 del D.P.R. n.633/72 nonché della rilevanza degli importi per interessi di mora ed oneri della riscossione sull’iva accertata, la società Sanitaservice ha segnalato al socio unico/committente Asl Foggia con nota prot. n.3141 del 14/06/2023 l’opportunità di una tempestiva valutazione della possibilità di estinzione anticipata delle controversie attraverso la definizione agevolata o un accordo conciliativo. La direzione strategica della Asl, con riferimento alla suddetta questione ha disposto preliminarmente, con propria nota del 20/04/2023, prot. n.41289, che ‘la Società Sanitaservice ASL FG srl aderisca alla definizione agevolata delle liti pendenti’. Successivamente, in relazione alla richiesta della Sanitaservice ASL FG srl del 10/08/2023, prot. 79053, recante ad oggetto ‘Definizione agevolata delle liti pendenti, Imposta sul Valore Aggiunto, rivalsa ex art. 60, DPR 633/72 – Determinazioni – Segue’, la Direzione Strategica aziendale, mediante apposita annotazione a margine, da parte del direttore generale, ha disposto affinché l’AGREF proceda al pagamento in un’unica soluzione alla predetta Sanitaservice ASL FG srl, dell’importo di Euro 18.628.958, a titolo di rivalsa per l’iva afferente alla fatture emesse per le annualità 2011, 2012, 2013 (100%) e 2014, 2015 e 2016 (90%); Visto che lo stato dei giudizi risulta essere il seguente: con riferimento all’anno di imposta 2011, la società Sanitaservice ASL FG srl ha ottenuto un giudizio favorevole in C.T.P. sulle riprese fiscali inerenti all’IVA e negativo sul fronte delle imposte dirette e successivamente invece, in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, un giudizio contrario sull’IVA accertata con disapplicazione delle sanzioni ed una parziale riduzione delle riprese fiscali legate alle imposte dirette (sentenza 2855/2022); con riferimento agli anni di imposta 2012-2013, la C.T.P. di Foggia ha confermato le imposte accertate ma si è pronunciata a favore della società per la disapplicazione delle sanzioni, ravvisandone le circostanze legittimanti ed in seguito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, il 30/09/2022, ha confermato l’esito del primo grado (sentenze 2856/2022 e 2857/2022)”.