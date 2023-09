Alzata di scudi contro il centro raccolta rifiuti davanti al parco giochi. I candidati: “Va subito rimosso”

Alzata di scudi contro il centro di raccolta rifiuti davanti ad un parco giochi del Cep di Foggia. Dopo le rimostranze del candidato sindaco civico Nunzio Angiola, ecco le proteste degli altri candidati alla poltrona di primo cittadino.

“È prevista per oggi una mobilitazione cittadina nei pressi del Centro comunale di raccolta per rifiuti differenziati sito a Foggia in viale J. F. Kennedy, alla quale con grande senso di responsabilità parteciperà anche la lista Antonio De Sabato sindaco x Foggia“. Con tale iniziativa, il candidato sindaco civico “intende affermare apertamente il principio per cui, la gestione dei rifiuti nella nostra città, deve assolutamente tornare ad essere municipalizzata. Una posizione chiara e definita quella di De Sabato, che con la mobilitazione cittadina intende ribadire che: ‘Tale azione appare necessaria per fermare un progetto che rischia di danneggiare – ancora una volta – la periferia cittadina e richiede la presenza di tutti coloro che vedono in questa azione l’ennesimo sopruso dell’amministrazione comunale. Si ricorda che, con delibera n. 143 del Registro del 21.12.2017, la giunta comunale allora presieduta dal sindaco Franco Landella, mirava a realizzare interventi per ‘l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani’. Tale progetto – ribadito anche recentemente con Determinazione dirigenziale del Comune di Foggia n. 29 del 21.03.2023 – parrebbe finalizzato a risolvere la triste piaga dello smaltimento dei rifiuti cittadini. Eppure non si capisce come la realizzazione di un Ccr accanto ad un noto e frequentato parco giochi nonché in adiacenza di abitazioni civili e – addirittura – di un distributore di carburante, possa essere considerato ‘intervento necessario’ al fine di ‘perseguire l’obiettivo del miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani'”.

Poi De Sabato domanda: “Come si può considerare ‘miglioramento’ una scelta che punta a realizzare un sito di raccolta in cui saranno conferiti materiali infiammabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pesticidi, medicinali, Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), batterie ed oli esausti, vernici ecc) a pochi metri di distanza dalle abitazioni di chi quella Via la vive o ‘semplicemente’ la frequenta? Evidentemente qualcuno, ingolosito dalle cifre, parliamo di oltre 300mila euro, messe a disposizione per tali lavori, crede di avere il potere di avvelenare in ogni senso la nostra città! Noi invece crediamo che la periferia foggiana non debba assolutamente essere messa in vendita. Crediamo sia necessario che la gestione dei rifiuti venga affidata ad una azienda municipalizzata del territorio (e quindi non l’attuale Amiu) che, sotto il diretto controllo politico comunale, potrà e dovrà davvero risolvere i problemi della raccolta differenziata. La periferia deve diventare parte integrante ed attiva della città di Foggia e non deve essere abbandonata né tantomeno ghettizzata. È questo, infatti, uno dei rischi che si concretizzerà laddove il Ccr di viale Kennedy sia realizzato. Ed è anche per questi motivi che il giorno 21 settembre 2023, in adiacenza del predetto Centro comunale di raccolta per rifiuti sito in viale J.F. Kennedy, la lista Antonio De Sabato sindaco x Foggia sarà presente alla mobilitazione cittadina per esprimere le proprie ragioni e sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema dello smaltimento e recupero dei rifiuti. È necessario, però, che siano presenti non solo coloro che quella zona la vivono, ma anche tutti coloro che non hanno più intenzione di essere considerati ‘cittadini di serie B’. La nota piaga dello smaltimento dei rifiuti non può vedersi risolta colpendo la periferia cittadina! Occorre una valutazione sensata per individuare correttamente un sito che possa accogliere il Centro Comunale di Raccolta per Rifiuti differenziati. Un luogo che sicuramente non potrà essere il viale J. F. Kennedy”.

Maria Aida Episcopo, candidata sindaca del campo largo progressista: “Purtroppo, Foggia e i suoi cittadini si ritrovano ancora una volta a fare i conti con il tragico lascito dell’amministrazione di centrodestra a guida Landella. L’idea di calare dall’alto una decisione così importante senza minimamente tenere conto dell’opinione di un intero quartiere ci dà la cifra di quanto quell’esperienza sia stata mortificante per la nostra comunità e debba essere quanto prima archiviata. Sono convinta che il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini sia un elemento imprescindibile nell’elaborazione delle scelte di un’amministrazione, un elemento che io stessa ho messo in cima al programma elettorale. Attenzione: nessuno di noi, benché meno io, vuol mettere in discussione l’importanza e la necessaria utilità di siti di raccolta per la differenziata come i Ccr (Centro comunale di raccolta, ndr), come ad esempio quello di via Sprecacenere. Qui si mette in discussione l’opportunità di realizzarlo vicino a un parco giochi per bambini e a un distributore di carburante. Mi chiedo: siamo sicuri che non ci fosse altro sito? Siamo sicuri che non sarebbe stato meglio realizzarlo più lontano dalla zona abitata. Non credo che le nostre concittadine e i nostri concittadini ne facciano una battaglia ideologica o siano pregiudizialmente contrari alla raccolta differenziata, ma – giustamente – chiedono che i propri figli possano giocare serenamente senza dover condividere uno spazio pubblico con un deposito di rifiuti. Pertanto, sarebbe opportuno sospendere il cantiere e permettere alla prossima amministrazione comunale di individuare un sito alternativo. Perché, se è auspicabile che altri Ccr siano realizzati per favorire un ciclo dei rifiuti virtuoso è altrettanto doveroso rendere i cittadini partecipi di queste scelte, soprattutto quando impattano direttamente con il quotidiano. Fortunatamente la stagione delle soluzioni calate dall’alto sta per concludersi: la nostra comunità merita di essere parte attiva nei processi decisionali, perché solo così possiamo dare vita una nuova stagione di partecipazione che aiuti la nostra città a crescere e ci restituisca orgoglio e identità”.

Sdegnato anche il candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero che pochi giorni fa ha tenuto un comizio davanti al cantiere: “La decisione con cui l’amministrazione comunale di centrodestra guidata da Franco Landella stabilì sciaguratamente di collocare nell’area di viale Kennedy il nuovo Centro Comunale di Raccolta per Rifiuti va cancellata. Subito. Per molteplici ragioni, tra cui anche palesi illegittimità di carattere urbanistico. Ho infatti trasmesso al commissario Vincenzo Cardellicchio una formale istanza di revoca della determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione comunale ha permesso ad Amiu Puglia di cominciare i lavori. Una questione che ho seguito sin dall’inizio con grande attenzione, soprattutto sul piano ‘tecnico’, raccogliendo le giuste e legittime preoccupazioni dei cittadini del quartiere Cep per i pericoli legati alla costruzione del Ccr. Un impianto del genere, evidentemente, non può sorgere in una zona totalmente adiacente ad un distributore di carburante, oltre che a pochissima distanza da civili abitazioni, da un parco giochi in cui le famiglie portano ogni giorno i loro figli e da un campo da baseball. Giacché, come ogni Ccr, anche quello di viale Kennedy dovrà ricevere in raccolta Raee, vernici, batterie e olii esausti ed altri rifiuti contenenti sostanze potenzialmente infiammabili”.

Poi aggiunge: “Peraltro come luogo in cui realizzare l’impianto è stata scelta una zona destinata dal Piano Regolatore vigente a ‘Verde Pubblico’ (VP), dunque una zona ‘a standard’ espressamente riservata alla realizzazione di un parco comunale o, in ogni caso, di giardini pubblici. È quindi letteralmente assurdo che il Comune, invece di provvedere a dotare finalmente il quartiere di un’area verde attesa ormai da anni, abbia deciso di collocarvi un impianto così impattante e pericoloso, in spregio alla specifica destinazione urbanistica della zona. Tra l’altro, per quanto è dato conoscere, non esiste al momento alcun procedimento amministrativo di variante urbanistica che possa modificare la destinazione dell’area.

I cittadini del quartiere Cep hanno dunque pienamente ragione. E domani sarò al loro fianco nella manifestazione di protesta organizzata contro questa assurda decisione. Sono e sarò dalla loro parte. Come è accaduto ogni volta che i Foggiani hanno incontrato problemi, difficoltà, obbrobri amministrativi. Ci ho sempre ‘messo la faccia’, senza paura. Occupandomi quasi sempre da solo delle vicende di cui tutti gli altri si disinteressavano e continuano a disinteressarsi. La realizzazione dell’impianto in quel punto della città va fermata. E la prossima amministrazione comunale – stavolta con la saggezza e il necessario rispetto per i cittadini del quartiere di cui era del tutto sprovvisto il centrodestra – dovrà individuare un nuovo sito, effettivamente idoneo ad ospitare il Ccr. Foggia ha bisogno di infrastrutture del genere. Ma la loro strategicità non può in alcun modo lasciare spazio ad una così grave superficialità di valutazione dell’area in cui allocarle”.

“Chiediamo al commissario straordinario Cardellicchio – dichiara il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro – di sospendere immediatamente i lavori di costruzione, avendo preso atto di una serie di criticità nella scelta del luogo di insediamento, incompatibile con il Piano Regionale Rifiuti Speciali della Regione Puglia perché adiacente ad un parco giochi, alla stazione carburanti e al campo sportivo oltre che distante meno di 200 mt dalle abitazioni circostanti. L’area individuata contrasta anche con alcuni criteri urbanistici, mentre restano incognite anche sul futuro funzionamento del centro, sulle sue emissioni odorigene e acustiche nonché sulla gestione dei sottoprodotti della lavorazione”.

Di Mauro ha anche espresso ai cittadini la disponibilità ad organizzare in tempi brevi un incontro con esperti in materia ambientale per determinare, in armonia con le indicazioni dei residenti, un’alternativa utile per la costruzione del Ccr. “Si tratta – conclude – di un impianto molto importante per dare impulso alla raccolta differenziata nel nostro Comune, quindi, dobbiamo fare le scelte giuste e nei tempi più brevi possibili con l’unico obiettivo del bene della comunità. Ho letto le dichiarazioni demagogiche che, come d’abitudine, si fermano a sottolineare gli errori fatti dalla precedente giunta invece di puntare alla concreta ricerca di soluzioni. Potremmo anche noi perder tempo a stilare la lunga lista degli sbagli, anche clamorosi, compiuti in passato dalle amministrazioni foggiane di centrosinistra, ma i cittadini non gradirebbero queste beghe politiche sulle cacce alle streghe: preferiscono chi parla loro di programmi realizzabili e di progetti per il progresso di Foggia, che fanno anche tesoro delle precedenti scelte sbagliate”.