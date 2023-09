Il foggiano Viola nominato procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione. “Lascerà il segno”

Prestigioso incarico per il foggiano Alfredo Viola nominato procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione. “Non posso che esprimere al dottor Alfredo Viola i migliori auguri di buon lavoro per il prestigiosissimo incarico che ricoprirà con la nomina a Procuratore Generale Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione”. Lo afferma Giandiego Gatta, parlamentare manfredoniano di Forza Italia.

“Siamo stati compagni di studio all’università, lo conosco bene e so che la sua cultura giuridica ed il suo spessore morale saranno senz’altro un valore aggiunto. Sono certo che un magistrato di grande esperienza come lui saprà lasciare il segno e dare un contributo significativo all’amministrazione della Giustizia. Un grande onore per Foggia e per tutta la Capitanata avere un suo figlio a ricoprire questo autorevole e delicatissimo incarico”. (foto da Sky)